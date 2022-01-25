Arkadaşı olan basketbolcularla maç öncesi selamlaşan Mayweather'in korumaları, etrafından bir an olsun ayrılmadı. ABD'li şampiyon boksörün maç esnasında korumalarından birinin sürekli yanında oturması dikkat çekti.
Eski boksör Floyd Mayweather'dan flaş hareket! NBA maçına koruma ordusuyla geldi
Eski boksör Floyd Mayweather, NBA'de Miami Heat ile Portland Trail Blazers arasında oynanan maça gitti. 44 yaşındaki sporcu, bu maça koruma ordusuyla gitti. İşte o görüntüler...
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 11:42
ABD'li şampiyon boksör, daha önce de İngiltere'nin başkenti Londra'da sokağa çıkarken devasa korumalar tarafından etrafı çevrili halde görüntülenmişti. Mayweather, dünyanın en iyi korunan insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ünlü boksör, sokaklarda koruma ordusu olmadan dolaşmıyor. Mayweather'ın koruma ile gezmesinin asıl nedeni ultra lüks bir yaşam sürmesi.
Alışveriş yapmayı çok sevdiği herkes tarafından bilinen boksör bu alışverişlerinde satın aldığı milyonlarca dolarlık eşyaları kendisi taşımayacağı için bunları taşıması için korumalarını kullanıyor.