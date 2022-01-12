Son dakika haberine göre; Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını duyurdu. Açıklama sonrası Formula 1 twitter hesabı da milli sporcumuzu tebrik etti.

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını açıkladı.

Zorlu PSM Sky Lounge alanında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki pilot, "Gerçekten kolay olmadı. Çok hızlı gerçekleşti. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. Abu Dabi testleri Formula 2'ye ilk adım oldu. Sonunda gerçekleşti. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım." ifadelerini kullandı.