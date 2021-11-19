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LeBron James ne zaman parkelere dönüyor? Los Angeles Lakers - Boston Celtics maçında...

LeBron ne zaman dönüyor?
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Los Angeles Lakers'ın, Boston Celtics'e karşı oynanacak mücadelede gözler LeBron James'de olacak. Yıldız basketbolcunun bu karşılaşmada parkelere döneceği iddia edildi.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu gece Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta parkelere dönebileceği iddia edildi.

LeBron, burkulan ayak bileği nedeniyle sezon başında iki maç kaçırdıktan sonra, kendisini 2 Kasım'dan bu yana kadro dışında tutan karın ağrısı nedeniyle toplamda altı maç forma giyememişti.

Bu hafta beş maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak Lakers için, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre James'in bu gece Boston Celtics'e karşı dönebileceğine dair "artan bir iyimserlik" var.

36 yaşındaki yıldız, maç başına 24.8 sayı, 5.5 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarına sahip.
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