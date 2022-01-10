Novak Djokovic Avustralya Açık’ta mücadele etmek istediğini açıkladı!

Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti. Ardından yapılan duruşmada vize iptal kararı bozulmuştu. Djokovic olanların ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıcın kararından memnun olduğunu ifade etti ve tüm olanlara rağmen kalıp Avustralya Açık'ta mücadele etmek istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü tenisçi Djokovic, "Yargıcın vize iptalimi bozma kararı için memnun ve minnettarım. Tüm olanlara rağmen kalıp Avustralya Açık'ta mücadele etmek istiyorum. Buna odaklanmaya devam ediyorum. Harika hayranların önünde sahip olduğumuz en önemli etkinliklerden birinde oynamak için buraya geldim" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti. Djokovic'in vizesinin iptaline yaptığı itiraza dair duruşması bugün yapıldı ve yargıç Anthony Kelly, 'mantıklı gerekçelere dayanmadığına' hükmederek vize iptal kararını bozdu.

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