07 Ocak 2022, Cuma

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Djokovic'in ardından Çek tenisçi Voracova'nın da Avustralya vizesi iptal oldu!

Djokovic’in ardından Voracova’nın da Avustralya vizesi iptal oldu!
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ardından Çek Renata Voracova'nın da Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi. Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çift kadınlarda dünya klasmanının 81. basamağında yer alan 38 yaşındaki sporcunun vizesinin Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından iptal edildiği doğrulanırken, Voracova'nın karara itiraz etmeyeceği ve ülkeden ayrılacağı kaydedildi.

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ardından Çek Renata Voracova'nın da Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi.

Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çift kadınlarda dünya klasmanının 81. basamağında yer alan 38 yaşındaki sporcunun vizesinin Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından iptal edildiği doğrulanırken, Voracova'nın karara itiraz etmeyeceği ve ülkeden ayrılacağı kaydedildi.

Çek sporcu, vizesi iptal edildikten sonra Djokovic'in kaldığı otele yerleştirildi.

Avustralya'ya geçen ay giden Voracova, hazırlık turnuvası niteliğindeki Melbourne Summer Set 2'de mücadele etmiş ve ilk turda elenmişti.

"DJOKOVIC İSTEDİĞİ ZAMAN OTELDEN AYRILABİLİR"

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in istediği zaman otelden ayrılabileceğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında Sırp tenisçinin Avustralya'da gözaltında tutulmadığını vurgulayan Andrews, Djokovic'in otelden ayrılabileceğini ve güvenlik birimlerinin bu konuda kendisine yardımcı olacağını belirtti.

Mültecilerin tutulduğu otele yerleştirildikten sonra Djokovic'in kişisel eşyalarının havalimanında kaldığı ve farklı bir noktada karantinada tutulan ekibinin yanına geçmesine de izin verilmediği medya organlarına yansımıştı.

Benzer durumda olan başka sporcuların da bulunduğu yönündeki bilgiler nedeniyle yabancı tenisçilerin vizesinin yeniden incelendiğini aktaran Andrews, kaç sporcunun vizesinin incelendiğine dair detay paylaşmadı.

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