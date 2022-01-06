06 Ocak 2022, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Fenerbahçe Opet'te 2 sporcu Covid-19'a yakalandı!

Fenerbahçe Opet’te corona şoku!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2022

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımında 2 sporcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda, 2 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımında 2 sporcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, 2 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Sporcuların izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Galatasaray’da corona şoku! Galatasaray'da corona şoku!
A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın kadrosu açıklandı! A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kadrosu açıklandı!
Djokovic Avustralya Açık’ta! Tıbbi muafiyet... Djokovic Avustralya Açık'ta! Tıbbi muafiyet...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör