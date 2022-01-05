05 Ocak 2022, Çarşamba

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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın kadrosu açıklandı!
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri’nde Belçika ile karşı karşıya geleceği mücadelenin 16 kişilik kadrosu açıklandı. İşte o liste...

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Belçika ile karşı karşıya geleceği mücadelenin 16 kişilik kadrosu belli oldu.

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