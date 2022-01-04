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Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yer alacak!

Djokovic Avustralya Açık’ta! Tıbbi muafiyet...
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic de yer alacak. Sırp tenisçi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı olup olmadığını söylememesine rağmen tıbbi muafiyetle turnuvada yer alacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurdu.

Son 3 yıl üst üste olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'a katılacağını Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyuran Djokovic, "Yeni sezon öncesi sevdiklerimle güzel zaman geçirdim ve bugün tıbbi muafiyet alarak Avustralya'ya doğru yola koyuldum. 2022 için hazırım." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında havalimanında çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Djokovic, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde tenis atmosferini yaşamaya hazırım. Destekleriniz için teşekkürler." yorumunu yaptı.

Diğer yandan Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley, Djokovic'in organizasyona katılacağını ve Melbourne'e gitmek üzere yola çıktığını doğruladı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Covid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

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