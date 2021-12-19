19 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Finalde ilk set karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada hata yapmayan ve 12-8'den sonra Isabelle Haak ile hücumda etkili olan VakıfBank 8 sayılık fark yakaladı: 20-12. Zehra Güneş'in blok sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı siyahlılar seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete iyi başlayan taraf Imoco Conegliano oldu. Egonu ile sayılar üreten Imoco, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Ogbogu ve Isabelle Haak ile sayılar bulan VakıfBank, Egonu'nun sayılarına engel olamayınca seti 25-22 kaybetti: 1-1.
Çekişmeli başlayan üçüncü sette Egonu ile sayılar üreten Imoco'ya, Haak ile karşılık veren VakıfBank teknik molaya 12-11 önde girdi. Karşılıklı sayılarla devam eden sette daha az hata yapan sarı siyahlılar, seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette Egonu sayı üretmeye devam ederken, VakıfBank Haak ve Gabi ile karşılık verdi. 14-14'lük eşitlikten sonra Plummer ile sayı üreten İtalyan ekibi 17-15 öne geçti. VakıfBank rakibine yaklaşsa da Imoco Conegliano seti 25-22 kazandı: 2-2.
Karar setine iyi başlayan VakıfBank hücumda ve savunmada hata yapmadı. Seti 15-7 maçı da 3-2 alan sarı siyahlılar, 4'üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank Imoco Volley'i yenerek şampiyon oldu!
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank, Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez dünya şampiyonu oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalya temsilcisi Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez dünya şampiyonu oldu.
Finalde ilk set karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada hata yapmayan ve 12-8'den sonra Isabelle Haak ile hücumda etkili olan VakıfBank 8 sayılık fark yakaladı: 20-12. Zehra Güneş'in blok sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı siyahlılar seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete iyi başlayan taraf Imoco Conegliano oldu. Egonu ile sayılar üreten Imoco, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Ogbogu ve Isabelle Haak ile sayılar bulan VakıfBank, Egonu'nun sayılarına engel olamayınca seti 25-22 kaybetti: 1-1.
Çekişmeli başlayan üçüncü sette Egonu ile sayılar üreten Imoco'ya, Haak ile karşılık veren VakıfBank teknik molaya 12-11 önde girdi. Karşılıklı sayılarla devam eden sette daha az hata yapan sarı siyahlılar, seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette Egonu sayı üretmeye devam ederken, VakıfBank Haak ve Gabi ile karşılık verdi. 14-14'lük eşitlikten sonra Plummer ile sayı üreten İtalyan ekibi 17-15 öne geçti. VakıfBank rakibine yaklaşsa da Imoco Conegliano seti 25-22 kazandı: 2-2.
Karar setine iyi başlayan VakıfBank hücumda ve savunmada hata yapmadı. Seti 15-7 maçı da 3-2 alan sarı siyahlılar, 4'üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi