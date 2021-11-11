11 Kasım 2021, Perşembe

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Formula 1'de sıradaki yarış Brezilya!

Formula 1’de sıradaki yarış Brezilya!
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Formula 1'de heyecan devam ediyor. Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışına Brezilya ev sahipliği yapacak. Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. Bu sezon üçüncü kez yapılacak sprint yarışı, 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da, yarış ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Şampiyonanın 19. ayağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek.

Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. Bu sezon üçüncü kez yapılacak sprint yarışı, 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da, yarış ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 5 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

4. Sergio Perez (Meksika): 165

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

Takımlar

1. Mercedes 478,5

2. Red Bull: 477,5

3. Ferrari: 268,5

4. McLaren: 255

5. Alpine: 106

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