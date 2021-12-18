18 Aralık 2021, Cumartesi

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VakıfBank 3-0 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU-ÖZET) | VakıfBank adını finale yazdırdı!

VakıfBank adını finale yazdırdı!
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final müsabakasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek finale çıktı.

2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup ederek final turuna yükseldi.

Bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran VakıfBank, finalde İtalya'dan Prosecco Doc Imoco'nun rakibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Türk takımının mücadelesine sahne olan yarı final maçını Ankara Spor Salonu'nda takip etti.

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