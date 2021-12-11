Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu!
Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Finalde rakibini 4 skor farkı ile yenmeyi başaran Carlsen 5. defa dünyanın en iyisi oldu. Carlsen, 2013 yılında başlattığı dünya şampiyonu unvanını 8 yıldır korumayı başardı.
2013, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Dünya Satranç Şampiyonu olmayı başaran Magnus Carlsen 2021 yılı ile birlikte tekrardan şampiyonluk tacını takmayı başardı. Carlsen bu başarı ile Anand'ın rekorunu geçmeyi başardı ancak hâlâ Kasparov'un rekorunu geçebilmiş değil.
FIDE World Championship Dubai 2021'de finalde Rus satranç oyuncusu Ian Nepomniachtchi ile karşılaşan Carlsen şampiyon olmayı başardı. Skorlarda 7½'a 3½ skor elde eden Carlsen maçı ve turnuvayı kazandı.
2013 yılında başlattığı dünya şampiyonu unvanını 8 yıldır korumayı başaran Carlsen bu rekoru daha da uzun süre elinde tutmayı başaracak gibi görünüyor. 14 maç üzerinden oynanan final mücadelesini 11. maç sonunda 4 skor avantaj kurmayı başararak bitirdi.
People said the championship was 60/40 pic.twitter.com/OZbbh6uhMj— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 10, 2021
December 10, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi