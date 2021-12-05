05 Aralık 2021, Pazar

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Formula 1'de olaylı yarışta kazanan Lewis Hamilton oldu!

Olaylı yarışta puanlar eşitlendi! Şampiyonluğa son bir adım kaldı
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'i heyecanı yaşandı. Rekabet düzeyi çok yüksek olan yarışta kazanan Lewis Hamilton oldu. Yarış başından itibaren sık sık tekerlek tekerleğe mücadeleye giren Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında da ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...

Formula 1'de şampiyonluk heyecanı Suudi Arabistan Grand Prix ile devam etti.

Yarış başından itibaren sık sık tekerlek tekerleğe mücadeleye giren Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında ilginç anlar yaşandı.

ARKADAN ÇARPTI

Yarışın 37. turunda Verstappen en önde giderken Hollandalı pilota yeri vermesi söylendi. Bu esnada Verstappen yavaşladı ve Lewis Hamilton arkadan çarptı.

Bu çarpışmanın ardından Hamilton'ın ön kanadında küçük bir hasar oluştu. Yarışın devamında Verstappen, Hamilton'a yol vermek zorunda kaldı.

KAZANAN HAMILTON

Olaylı Suudi Arabistan GP'yi Lewis Hamilton kazandı. Max Verstappen ikinci sırada bitirdi.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit giriyor. Sezonun final yarışı Abu Dabi'de gerçekleşecek.

HAMILTON GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Lewis Hamilton, yarışın sonunda duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. İngiliz pilot, "Uzun zamandır yarışıyorum. Mantıklı ve olabildiğince sert davranmaya çalıştım. Gerçekten çok zordu. Özellikle takım olarak çok çabalıyız. Herkesle gurur duyuyorum. Max'ın neden yavaşladığını anlamadım ve çarptım" şeklinde konuştu.

TEPKİLER EŞLİĞİNDE AÇIKLAMA

Zirvenin bir diğer ortağı Verstappen ise "Çok olaylı bir yarıştı. Çok fazla şey oldu. Durum böyle. Pistte elimden gelen her şeyi ortaya koydum. Lastiklerin sonuna kadar gideceğini düşünmüyordum. Başlangıç iyiydi. Yine de ikinci sırada bitirdik. Lewis Hamilton geçsin diye yavaşladım. Sonra temas yaşadık. Ne olduğunu anlayamadım orada." ifadelerini kullandı.

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