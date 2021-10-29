Nico Rosberg motor sporlarının iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğini söyledi!
Formula 1'in eski şampiyonlarından Nico Rosberg, motor sporlarının dünyanın iklim değişikliğiyle olan mücadelesinde olumlu bir rolü olduğunu söyledi.
2016 yılında emekli olmadan önce kariyerinin büyük bölümünü fosil yakıtlarla çalışan arabalarla yarışarak geçiren Alman pilot, şimdi ise eko-girişimci unvanıyla yeşil teknolojiyi ve sürdürülebilirliği destekleyen projelere imza atıyor.
Formula E yatırımcısı, Extreme E elektrikli off-road serisinde takım sahibi ve Greentech Festivali'nin kurucusu olan Rosberg, önümüzdeki hafta Glasgow'da başlayacak olan COP26 iklim değişikliği konferansına konuşmacı olarak katılacak.
Konu ile ilgili Reuters'a konuşan Rosberg, "Mobilite endüstrisi şu anda son derece büyük bir yayıcı. Bu büyük bir sorun ve motor sporları doğru adımlarla, her zaman olduğu gibi endüstriyi doğru yöne kaydırmada rol oynayabilir" dedi.
Formula E ve Extreme E elektrikli arabaları teşvik ederken, Formula 1 eski gaz yakan klişeleri ortadan kaldırmak ve bunun temiz enerjiye odaklanan bir dünyayla olan ilişkisini ele almak için çalışıyor.
2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıtlar ve tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasıyla net sıfır karbon ayak izi elde etmeyi hedefleyen Formula 1 cephesinde Rosberg'in yarıştığı takımlardan Williams, geçtiğimiz günlerde Formula 1'de Birleşmiş Milletler İklim için Spor Eylem Çerçevesi'ni imzalayan ilk ekip olduklarını duyurmuş ve 2030 yılına kadar iklime olumlu etki yapacaklarını taahhüt etmişti.
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