Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz'un hayali kız kardeşiyle birlikte olimpiyatlarda yarışmak!
2022 Tükyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcumu Mete Gazoz açıklamalarda bulundu. Genç sporcumuz en büyük hayalinin kız kardeşiyle birlikte olimpiyatlarda yarışmak olduğunu söyledi. İşte o sözler...
Mete Gazoz, kendisi gibi okçu olan kız kardeşi Melisa Gazoz ile Samsun'da düzenlenen Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na katılmanın sevincini yaşadı.
Mete Gazoz, AA muhabirine, kardeşi ile aynı şampiyonada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Kardeşinin atışlarını sürekli takip ettiğini dile getiren milli sporcu, "Melisa da başarılı bir okçu. Kardeşim sabah, ben öğleden sonra yarışacaktım. Onun atışlarını takip ettim. Çok güzel bir heyecandı ve çok mutlu oldum. Umarım bundan sonra ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve milli takımda her yerde beraber bu heyecanı tekrar tekrar yaşamaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.
Kardeşinin başarısını kendisini inanılmaz mutlu ettiğine işaret eden Mete, şöyle devam etti:
"Evde anne, baba, abi ve kardeş de okçu olunca sürekli okçuluk sohbeti oluyor. Melisa benim peşinden gelsin diye hiçbir zaman isteğim olmadı. Bu konuda hiç konuşmadım. Sadece Melisa'nın yarışmalardan sonra keyfi bozulduğunda onun nasıl keyfini yükseltebilirim diye konuşma yaptık. Çünkü o ayrı bir birey. Kendi kariyerini, kendi yolunu, kendisi çizmeli. Benim misyonum sadece onun kariyer yolculuğunda önüne çıkabilecek taşları ortadan kaldırmak. Melisa kendi hikayesini kendisi yazmalıdır. Benim direkt olarak Melisa'nın okçuluk kariyerini şekillendirme ve müdahale etme gibi görevim yok. İlerleyen yıllarda okçu olur veya olmaz. Benim tek istediğim kendi hayatına kendisi karar vermelidir."
"Böyle giderse bizi beraber olimpiyatlarda görme şansınız olur"
Mete Gazoz, kardeşi Melisa'yı genç olmasına rağmen başarılı bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Melisa okçulukta çok hızlı ilerliyor. Samsun'daki yarışmada aldığı puan çok iyiydi. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İleride beraber milli takımda, olimpiyatlarda madalya alabileceğimizi düşünüyorum. Olimpiyatlara beraber katılmak ve kürsüye çıkmak istiyorum. Melisa da derece aldığında yanında olup alkışlamak ve onu destelemek için bağırmak istiyorum. Şu anda bu yolda gidiyor. Böyle giderse bizi beraber olimpiyatlarda görme şansınız olur."
Genç sporcu Melisa Gazoz ise anne ve babasının okçu olması sayesinde okçuluğa 3-4 yaşlarında başladığını anlattı.
Ciddi olarak okçuluk yarışmalarına 8 yaşından itibaren katıldığını aktaran Melisa Gazoz, "Hedefim ilk önce milli takıma girmek. Ondan sonra uluslararası yarışmalara gidip orada dereceler elde etmek. En büyük hayalim ise olimpiyatlara gidip orada madalya kazanmak. Abim olimpiyat şampiyonu ve sürekli onu takip ediyorum. Gelecekte bir gün ben de onun gibi madalya kürsüsüne çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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