25 Kasım 2021, Perşembe

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Türkiye 6-3 Slovenya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Avrupa Curling Şampiyonası'nda yarı finaldeyiz!

Avrupa Curling Şampiyonası’nda yarı finaldeyiz!
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 6-3 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım 6. maçında Slovenya'yla karşılaştı.

Rakibini 6-3 yenen ay-yıldızlı ekip, bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantileyerek adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki son maçında bu akşam TSİ 20.00'de Slovakya'yla oynayacak. Milli takımın yarı finaldeki rakibi B Grubu'nu ikinci sırada bitiren ekip olacak.

Yarı final maçları yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Final maçı ise 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 13.30'da yapılacak.

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