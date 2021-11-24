Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası'nda tur atladı
CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.
Mücadelenin en skorer ismi 13 sayıyla Hande olurken, Heyrman 10 sayı ile onu takip etti. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 11 blok sayısı kazanarak rakibine üstünlük kurdu.
Eczacıbaşı Dynavit - Zeleznicar Lajkovac: 3-0
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep
ZELEZNICAR LAJKOVAC: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic
SETLER: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)
SÜRE: 70 dakika (25, 24,21)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri