24 Kasım 2021, Çarşamba

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Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası'nda tur atladı

Eczacıbaşı Dynavit tur atladı
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.

Mücadelenin en skorer ismi 13 sayıyla Hande olurken, Heyrman 10 sayı ile onu takip etti. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 11 blok sayısı kazanarak rakibine üstünlük kurdu.

Eczacıbaşı Dynavit - Zeleznicar Lajkovac: 3-0

SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep
ZELEZNICAR LAJKOVAC: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic
SETLER: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)
SÜRE: 70 dakika (25, 24,21)

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