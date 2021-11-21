21 Kasım 2021, Pazar

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Zverev 52. ATP Finalleri'nde Djokovic'i mağlup etti

Djokovic’e Zverev şoku!
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 7. gününde 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı. Alman Zverev, 5 şampiyonluğu bulunan Sırp raket karşısında 7-6, 4-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 galip gelerek Medvedev'in finaldeki rakibi oldu.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 7. gününde yarı final maçları oynandı.

Günün ilk karşılaşmasında 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 8 numaralı seribaşı Ruud korta çıktı.

Son şampiyon Rus tenisçi Medvedev, Norveçli rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final müsabakasında ise 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

Turnuvayı 2018'de kazanan Alman Zverev, 5 şampiyonluğu bulunan Sırp raket karşısında 7-6, 4-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 galip gelerek Medvedev'in finaldeki rakibi oldu.

Zverev ile Medvedev arasındaki final karşılaşması bugün oynanacak

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