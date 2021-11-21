Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son ayağı Endonezya'da 2. olarak genel klasmanda 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Peki; Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu nereli? İşte Toprak Razgatlıoğlu hakkında bilinmeyenler...

Red Bull takımı adına yarışan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon oldu ve Türk motosiklet tarihine geçti. Üst üste 6 kez şampiyon olan Jonathan Rea'nın serisine son vererek büyük başarı ilan eden Toprak Razgatlıoğlu'nu vatandaşlar merak ediyor. Peki; Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu nereli?

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

16 Ekim 1996'da Alanya, Antalya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu Wheelie Arif anlamına gelen 'Tek Teker Arif' olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur.

Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleşen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayata veda etti. Babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya 5 yaşındayken başlayan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışını 5 Ekim 2014'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu.

2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi olan Toprak Razgatlıoğlu 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı oldu.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.

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