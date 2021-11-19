Toprak Razgatlıoğlu Jonathan Rea'nın büyük serisini sonlandıracak!
Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'nın Uluslararası Mandalika Pisti'nde düzenlenecek yarış sonrasında birinci olursa son 6 sezonun şampiyonu Jonathan Rea'in serisini sonlandıracak.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 1988'den itibaren gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) Kawasaki fabrika takımı pilotu Jonathan Rea, 6 şampiyonluk ile en fazla bu unvanı kazanan isim oldu.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon 13 kez birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarın Endonezya'nın Uluslararası Mandalika Pisti'nde birincisi koşulacak sezonun son ayak yarışları öncesinde genel klasmanda en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla birinci sırada bulunuyor.
Yarın ve Pazar günü son iki yarışta istediği puanları toplayarak sezonu ilk sırada bitirmeyi hedefleyen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bunu başarması halinde Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin ilk Türk şampiyonu olarak tarihe geçecek.
FIM tarafından 1988 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda ABD, Fransa, İngiltere, Avustralya, İtalya, Büyük Britanya ve İspanya pilotları şampiyon oldu.
Şampiyona tarihinde en fazla şampiyonluğu Kawasaki fabrika takımının pilotu Jonathan Rea 6 kez kazanarak elde etti.
WorldSBK'da Büyük Britanyalı Jonathan Rea 6, İngiliz Carl Fogarty 4, Avustralyalı Troy Baylis 3, İtalyan Maksimum Biaggi, ABD'li Colin Edwards, Doug Polen, Fred Merkel, İngiliz James Toseland ve Avusturalyalı Troya Korseri de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...