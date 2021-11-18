18 Kasım 2021, Perşembe

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Novak Djokovic'ten Erling Haaland'a büyük övgü!

Djokovic’ten Haaland’a büyük övgü!
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Sırp tenisçi Novak Djokovic, kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Erling Haaland'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. "O inanılmaz bir oyuncu" diyen Djokovic, Norveçli yıldızın iş ahlakını sevdiğini sözlerine ekledi.

Ünlü tenisçi yaptığı açıklamada, " Haaland, İnanılmaz derecede etkileyici bir oyuncu, bir futbol uzmanı olmamama rağmen bir taraftar olarak yeteneklerinden ve şu ana kadar attığı gollerden çok etkilendim. O inanılmaz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"İŞ AHLAKINI SEVİYORUM"

Djokovic ayrıca, "Haaland, kesinlikle son on yılın en iyi genç oyuncularından biri. Kendine güvenini ve iş ahlakını seviyorum." açıklamasını yaptı.

21 yaşındaki oyuncuyla henüz yüz yüze görüşemediğini söyleyen Djokovic, "Daha önce telefonla görüştük fakat henüz yüz yüze görüşme fırsatımız olmadı. Umarım yakında bunu da yaparız. şeklinde konuştu.


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