Tuzla'nın yol süpürme araçları Formula'ya damga vurdu!
Formula 1'de en çok konuşulan konu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları oldu. Formula 1'in antrenman seansında etkili olan yağmuru kurutmak için piste çıkan Tuzla Belediyesi Süpürme Araçları yine dünyanın gündemine oturdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan İstanbul'da yaşanıyor. Formula 1'in antrenman seansında etkili olan yağmuru kurutmak için piste çıkan Tuzla Belediyesi Süpürme Araçları yine dünyanın gündemine oturdu. Antrenman seansında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımı, antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mercedes pilotlarına gönderme yaparak, paylaşılan görselin altına şunları yazdı:
"Önümüzdeki sene için Russell ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun"
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor. Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler. Bu sırada etkili olan yağışın pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı. Geçen sene de tüm dünyanın gündemine giren araçlar, bu sene de konuşulmaya başlandı.
Formula 1'in son şampiyon takımı Mercedes'in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi'nin yol süpürme araçlarının görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu. Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek, "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" paylaşımında bulundu. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından etkileşim aldı.
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