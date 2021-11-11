Türkiye ile Paraguay jimnastik federasyonları arasında iş birliği!
Türkiye ile Paraguay cimnastik federasyonları arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin cimnastik federasyonları arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye, kamp ve eğitim konularında Paraguay'a destek olacak.
Türkiye ile Paraguay cimnastik federasyonları arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin cimnastik federasyonları arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye, kamp ve eğitim konularında Paraguay'a destek olacak.
Federasyon Başkanı Suat Çelen ve Paraguay Cimnastik Federasyonu Başkanı Paula Espinola, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İş birliğine katkı sağlayan Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen'e de teşekkür edildi.
Ağustos ayında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Paraguay Spor Bakanı Fatima Morales'in Ankara'daki görüşmelerinde iki ülke arasında gençlik ve spor alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla mutabakat sağlanmıştı.
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