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Yelken Optimist Milli Takımı Tayland'da şampiyon oldu!

Yelken Optimist Milli Takımı Tayland’da şampiyon!
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Tayland'ın Pattayya şehrinde düzenlenen Optimist Asya ve Okyanusya Şampiyonası Takım Yarışları'nda Optimist Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan duyuruya göre, Kutsal Güneş Kurnaz, Ege Ayyıldızbayraktar, Ege Erdemli, Görkem Arda Koçak ve Medine Havva Tatlıcan'dan oluşan milli takım, finalde Tayland'ı 2-1 yenerek birinci oldu.

Tayland'ın Pattayya şehrinde düzenlenen Optimist Asya ve Okyanusya Şampiyonası Takım Yarışları'nda Optimist Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Kutsal Güneş Kurnaz, Ege Ayyıldızbayraktar, Ege Erdemli, Görkem Arda Koçak ve Medine Havva Tatlıcan'dan oluşan milli takım, finalde Tayland'ı 2-1 yenerek birinci oldu.

Tayland, 2018 Dünya Şampiyonu olmuş 2019, 2021 yıllarında da dünya ikincisi olmuştu.

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