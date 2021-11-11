11 Kasım 2021, Perşembe

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Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Golbol Kadın Milli Takımı finalde!
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Avrupa Golbol Şampiyonası'nda, kadın milli takımımız, yarı finalde İsrail'i 7-6 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak. Final karşılaşması yarın saat 16.30'da'da oynanacak.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da gerçekleşen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.

İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak. Final karşılaşması yarın saat 16.30'da TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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