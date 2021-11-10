SPOR HABERLERİ - Golbol Milli Takımı 9'u 5 geçe maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşu
Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'mız, Rusya'yı 8-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Saat 09.05'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla maçta saygı duruşunda bulunuldu.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'yı 8-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan maç, saat 09.05'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla durduruldu.
Her iki takım sporcuları ve salondakiler, 1 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra karşılaşma, kaldığı yerden devam etti.
İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 8-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Kadın Milli Takımı ise çeyrek final maçında saat 17.00'de Almanya ile karşılaşacak.
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