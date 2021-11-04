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Fenerbahçe ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe ve Vakıfbank’ın rakipleri belli oldu!
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

2021 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alacak Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın rakipleri belli oldu.

2021 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın grup aşamasındaki rakipleri ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın ev sahipliğinde 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda Fenerbahçe Opet, A Grubu'nda İtalya'dan A.Carraro Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile eşleşti.

VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan ekibi Altay ile Brezilya takımı Minas Tenis Clube ile karşılaşacak.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşme olacak.

FIVB tarafından 1991'den bu yana organize edilen şampiyonaya ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.
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