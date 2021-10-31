Viyana Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Alexander Zverev!
Viyana Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalde ABD'li Frances Tiafoe ile Alman Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Zverev, kupanın sahibi oldu.
Viyana Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde ABD'li Frances Tiafoe'yu 2-0 mağlup eden Alman Alexander Zverev, kupanın sahibi oldu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, organizasyonun 2 numaralı seribaşı tenisçisi Zverev ile dünya sıralamasının 49. basamağında yer alan Tiafoe karşılaştı.
Alman tenisçi, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Bu sezon katıldığı turnuvalarda beşinci şampiyonluğunu yaşayan Alexander Zverev, Viyana Açık'ta ise ilk kez kupa sevinci yaşadı.
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