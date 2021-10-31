31 Ekim 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Viyana Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Alexander Zverev!

Viyana Açık’ta şampiyon belli oldu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.10.2021

Viyana Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalde ABD'li Frances Tiafoe ile Alman Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Zverev, kupanın sahibi oldu.

Viyana Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde ABD'li Frances Tiafoe'yu 2-0 mağlup eden Alman Alexander Zverev, kupanın sahibi oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, organizasyonun 2 numaralı seribaşı tenisçisi Zverev ile dünya sıralamasının 49. basamağında yer alan Tiafoe karşılaştı.

Alman tenisçi, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Bu sezon katıldığı turnuvalarda beşinci şampiyonluğunu yaşayan Alexander Zverev, Viyana Açık'ta ise ilk kez kupa sevinci yaşadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Derbide gülen taraf G.Saray! Derbide gülen taraf G.Saray!
Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi
83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda zafer Ahmet Çelik’in! 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda zafer Ahmet Çelik'in!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör