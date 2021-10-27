27 Ekim 2021, Çarşamba

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Mete Gazoz ve Hamit Altıntop arasında sürpriz görüşme! Ödül sonrasında...

Mete Gazoz ve Hamit Altıntop arasında sürpriz görüşme! Ödül sonrasında...
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Turkuvaz Medya Grubu'nun iki dev markası Fotomaç ve Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ve Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a ödül takdim edildi. Ödülden sonra milli okçumuz Mete Gazoz ve TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntoğ bir araya geldi. İşte o anlar...

Turkuvaz Medya Grubu'nun iki dev markası Fotomaç ve Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ve Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ödül aldı.

Fotomaç'ın özel haberine göre; Ödülün ardından Gazoz, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile uzun uzun konuştu. Altıntop, konuşmasında Mete Gazoz'u tebrik ederek kariyeriyle ilgili başarılar diledi.

İŞTE O ANLAR:

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