Formula 1 İstanbul GP ne zaman? Formula 1 (F1) saat kaçta ve hangi kanalda? Biletler ne kadar? Tükendi mi?

Tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Formula 1'in heyecanı, İstanbul Park'ta yaşanıyor. Formula 1 İstanbul Grand Prix'i geçtiğimiz yıl sezonun şampiyonunu belirlemişti. Peki, Formula 1(F1) Türkiye Grand Prix'i (GP) ne zaman, saat kaçta başlayacak? F1 Türkiye GP hangi kanallardan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler....

Formula 1 takvimine ilk kez 2005 yılında giren Türkiye Grand Prix 9. kez dev yarışa ev sahipliği yapacak. Formula 1 ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Formula 1 (F1) Türkiye GP şifresiz mi yayınlanacak? Ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FORMULA 1 NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Formula 1 İstanbul Grand Prix 10 Ekim'de S Sport'tan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Lewis Hamilton oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, 10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada start verecek. Hamilton'ın bu cezasından dolayı ilk sırada yine Mercedes'ten Valtteri Bottas yer alacak.

SIRALAMA BELLİ OLDU

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.

Sıralama turlarındaki sonuçlar şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes) (10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada başlayacak)

2- Valtteri Bottas (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Pierre Gasly (AlphaTauri)

6- Fernando Alonso (Alpine)

7- Sergio Perez (Red Bull)

8- Lando Norris (McLaren)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11- Sebastian Vettel (Aston Martin)

12- Esteban Ocon (Alpine)

13- George Russell (Williams)

14- Mich Schumacher (Haas)

15- Carlos Sainz (Ferrari) (Grid cezasından dolayı yarışa son sıradan başlayacak)

16- Daniel Ricciardo (McLaren)

17- Nicholas Latifi (Williams)

18- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

20- Nikita Mazepin (Haas)

PİST REKORU KIRILMAYA DEVAM EDİYOR

2005 yılında Brezilyalı pilot Juan Pablo Montoya'nın kırdığı pist rekoru, 2021 yılında peş peşe kırılmaya devam ediyor. Dünkü antrenman turlarında pilotlar pist rekoru kırma yarışına girerken, bugün ilk olarak Lewis Hamilton, ikinci sıralama turunda rekorunu 1:23,082 ile tazeledi. Valtteri Bottas üçüncü sıralama turunda 1:23,071 ile Lewis Hamilton'ı geride bırakırken, sonrasında Hamilton bu kez 1:22,868 yaparak tekrardan pist rekorunu eline geçirdi.

İLK YARIŞI RAIKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.

O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

MASSA, KARİYERİNDEKİ İLK BİRİNCİLİĞİ İSTANBUL'DA ALDI

Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği, 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı.

Massa, 2007'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Brezilyalı eski pilot, 2008'de de 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da üçüncü zaferini elde etti.

İNGİLİZLER ÜÇ KEZ ZAFERE UZANDI

İstanbul'da 2009, 2010 ve 2020'deki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn GP takımından Jenson Button 2009'da 1.26.24.848'lik derecesiyle kazandı. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes adına 2010'daki yarışı 1.28.47.620'yle, Mercedes ile şampiyonluk kovaladığı 2020'deki yarışı da 1.42.19.313'le birinci sırada bitirdi.

2011 ŞAMPİYONU VETTEL İSTANBUL'DA DA KAZANDI

Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı.

O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

ALONSO VE SCHUMACHER'İN BİRİNCİLİĞİ YOK

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi.

Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı ikinci sırada tamamlarken, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de altıncı, 2009'da onuncu, 2010'da sekizinci oldu.

Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da dördüncü, 2011'de 12. sırayı elde etti.

10 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

Formula 1'de İstanbul Park'ta düzenlenen 8 yarışta 10 pilot, podyum sevinci yaşadı.

Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel ve Sergio Perez, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.

3 İSİM İLK KEZ İSTANBUL PARK'TA YARIŞACAK

Formula 1'de bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilotun 3'ü İstanbul'da ilk kez piste çıkacak.

Geçen yıl 16 pilotun ilk kez tecrübe ettiği İstanbul Park Pisti'nde bu rakam üçe kadar düştü. Pazar günkü yarışta Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

EN ÇOK YARIŞ KAZANAN HAMILTON

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 7. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 100 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Hamilton, kazandığı 101 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

İSTANBUL PARK ÖZELLİKLERİ!

Pistteki viraj sayısı sağ 6, sol 8 olmak üzere toplam 14 adettir. İnişli – çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim %8.145'tir. Pistte yapılan maksimum hız ise 320 km/h üzerindedir ve Formula 1TM yarışlarında gerçekleştirilmiştir.

Intercity İstanbul Park, saat yönünün tersi istikamette işleyen yapısı, 60 metreyi bulan yükseklik farkı ve zorlu pist şekli ile dünyada yarışmacıların en sevdiği ilk 3 pistten biri olarak gösterilmektedir. Özellikle 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj, şimdiden dünyanın efsane pist virajları arasında kendine yer bulmuştur.

FORMULA 1 İSTANBUL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2021 İstanbul Grand Prix yaklaşırken biletler hala alınabiliyor. Bilet Fiyatlarıysa Şöyle: - Platinum (Ana Tribün) 4125 TL - Gold 1 (Ana Tribün 14. Viraj) 3250 TL - Gold 2 (Ana Tribün 1. Viraj Tarafı) 3250 TL - Gold 3 (Ana Tribün ek) 2875 TL

Gold Açık 2500 TL - Silver 1 (1. Viraj) 1875 TL - Silver 2 (3, 4, 5, 6. Viraj) 1125 TL - Silver 3 ( 6, 7. Viraj) 1565 TL - Silver 4 (8. Meşhur Viraj) 1565 TL

Silver 5 ile Silver 6 (9, 10. Viraj) 750 TL - Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. Viraj) 1875 TL - Silver 9 (11. Viraj) 1190 TL - Açık Alan 375 TL.

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