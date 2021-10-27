27 Ekim 2021, Çarşamba

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Altekma 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe 5’te 5 yaptı!
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 5’inci galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, 15 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, galibiyetle tanışamayan Altekma 2 puanda kaldı. | Son dakika spor haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini aldı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 16-25, 18-25 ve 15-25'lik skorlarla sona erdi.

Fenerbahçe 15 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, galibiyetle tanışamayan Altekma 2 puanda kaldı.

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