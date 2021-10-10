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Sualtı Fotoğraf Milli Takım'ından dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü!

Sualtı Fotoğraf Milli Takım’ından derece!
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Sualtı Fotoğraf Milli Takımı, Portekiz'de gerçekleşen 18. CMAS Dünya Şampiyonası'nda kreatif kategorisinde birincilik ve üçüncülük başarısı elde etti. Milli takım ayrıca, katıldığı bütün kategorilerde final gruplarına girerek takım sıralamasında 21 ülke arasında dünya beşincisi oldu. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Sualtı Fotoğraf Milli Takımı, Portekiz'in Madeira Adaları'na bağlı Porto Santo Adası'nda gerçekleştirilen 18. CMAS Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Organizasyon; balık, makro, tema, geniş açı, modelli geniş açı ve kreatif olmak üzere 6 ayrı kategoride yapıldı.

Şampiyonanın en prestijli dalı olan kreatif kategorisinde Eser Paşa ile Tolga Pat, hazırladığı ve çektiği sualtı fotoğrafıyla dünya şampiyonluğunu kazandı. Aynı kategoride Hakan Başar ile Ersin Tohumat ise tasarlayıp su altında çektiği fotoğraf ile dünya üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Gurur verici bir başarının heyecanını yaşıyoruz. Fotoğraf Milli Takımı'mız gerçekten muhteşem bir başarıya daha imza attı. Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'mız, son yıllarda üst üste uluslararası başarılara imza atıyor. Su altı topluluğu üyeleri ve Türkiye olarak milli takımımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Türkiye'yi fotoğrafçı Hakan Başar, Eser Paşa, dalış eşi olarak Ersin Tohumat, Tolga Pat ve takım kaptanı Asım Dumlu temsil etti.

Milli takım, katıldığı bütün kategorilerde final gruplarına girerek takım sıralamasında 21 ülke arasında dünya beşincisi oldu.

Türk Milli Takımı, 2019 yılında İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen 17. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda da Taner Atılgan ve Çağlar Atılgan ile tema kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmıştı.

Ayrıca fotoğrafçı olarak Taner Atılgan, Hakan Başar, dalış eşi olarak Çağlar Atılgan, Ersin Tohumat ve takım kaptanı Asım Dumlu'dan oluşan milli takım, takım sıralamasında da dünya üçüncülüğünü elde etmişti.

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