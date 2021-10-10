Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı
Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı. "Goldplay" isimli atıyla baraj parkurunu 39.6 saniyede tamamlayan İstanbul Atlı Spor Kulübünden Uğur Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.
Kupada Ferdi 34 Spor Kulübünden Özgür Özkan, "Champs Son" isimli atıyla ikinci sırayı alırken, Kemer Country Atlı Spor Kulübünden Sencer Can, "Chacco Fly Bb" adlı atıyla üçüncülüğü elde etti.
Yarışı ilk sırada tamamlayan Uğur Yılmaz'a birincilik kupasını, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Ankara Atlıspor Kulübü Başkan Vekili Batuhan Özdemir birlikte takdim etti.
Ankara Atlıspor Kulüp Müdürü Ayşegül Bilgin, yarışlara bu sene 24 kulüpten 200 atın katıldığını belirterek, "Yarışlarda çok sayıda profesyonel binici yer aldı. İki gün süren yarışlarımızda yaklaşık 2 bin misafir ağırladık. Sorunsuz, güzel bir organizasyon oldu. Organizasyona katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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