09 Ekim 2021, Cumartesi

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Nilüfer Belediyespor 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eczacıbaşı iyi başladı!
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Set sonuçları ise şu şekilde oluştu: 20-25, 25-22, 16-25, 21-25 | Son dakika spor haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Nilüfer Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Maglio, Sobolska, Bytsenko, Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun (Buse Kayacan Sonsırma, Hümay Topaloğlu, Defne Başyolcu, Ecenur Aksoy, Hilal Kocakara)

Eczacıbaşı Dynavit: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Saliha Şahin, Heyrman, Boskovic, Hande Baladın (Şebnem Simge Aköz, Thompson, Fatma Şekerci)

Setler: 20-25, 25-22, 16-25, 21-25

Süre: 118 dakika (33, 28, 25, 32)

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