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Formula 1'de Lewis Hamilton 10 sıra cezası!

Hamilton’a 10 sıra cezası!
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Formula 1'de gözler Türkiye Grand Prix'sine çevrildi. Dev yarış öncesinde güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilot Hamilton 10 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 10 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi verdiği Max Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Hamilton, kalan yarışlarda motor sorunu yaşamamak için güç ünitesinde değişikliğe gitti.

Güç ünitesinin tamamını değiştirmesi halinde yarışa son sıradan başlama cezasıyla karşı karşıya kalacak Hamilton, ünitedeki turbo, hibrit sistem, akü ve elektronik aksam gibi bileşenlerde değişikliğe gitmeyerek cezasını 10 sırayla sınırlandırmış oldu.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın ünitedeki değişiklik nedeniyle Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacağı açıklanmıştı.

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