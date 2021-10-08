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A Milli Kadın Hentbol Takımı İsveç'i konuk edecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı İsveç’i konuk edecek
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

A Milli Kadın Hentbol Takımı 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ikinci maçında 10 Ekim Pazar günü konuk edecek. Millilerde başantrenör Birol Ünsal yapmış olduğu açıklamada, "İsveç önünde Türk hentbolunun gücünü tam anlamıyla sahada göstericez." dedi.

Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka öncesi basın toplantısı düzenleyen başantrenör Birol Ünsal, ilk maçı Sırbistan'a karşı deplasmanda 36-27 kaybettiklerini hatırlatıp, grubun favorilerinden İsveç önünde Türk hentbolunun gücünü tam anlamıyla sahaya yansıtacaklarını dile getirdi.

Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Adnan Öztürk de grubun iddialı takımlarından biri olduklarını belirtip, oyuncularına güvendiklerini kaydetti.

Takım kaptanı Nur Ceren Akgün, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki gruplarında zor takımların bulunduğunu, her maça bir önceki maçı unutarak çıktıklarını aktardı.

Milli hentbolculardan Aslı İskit ise takımda yetenekli oyuncuların bulunduğuna dikkati çekip, İsveç maçını galip tamamlamak için sonuna kadar savaşacaklarını vurguladı.

Ay-yıldızlı ekip, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Sırbistan, İsveç ve İzlanda ile birlikte yer alıyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ikinci maçında 10 Ekim Pazar günü konuk edecekleri İsveç karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

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