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Tyson Fury Deontay Wilder maçı öncesi iki boksörden sert açıklamalar!

Fury Wilder maçı öncesi iki boksörden sert açıklamalar!
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

WBC ağırsiklet maçında şampiyonluk için ringe çıkacak olan boksun iki efsanesi Tyson Fury ve Deontay Wilder müsabak öncesi sert açıklamalar yaptı. Fury, Wilder'ı zayıf olarak nitelendirirken nakavt edeceğini ifade etti. Wilder ise Fury'yi hile yapmakla suçladı. | Son dakika spor haberleri

WBC ağırsiklet şampiyonluk maçı öncesi Tyson Fury ile Deontay Wilder basının karşısına çıktı. 2018'de oynanan karşılaşmada Fury rakibini yenmişti.

Maçın ardından Fury'i hile yapmakla suçlayan Wilder ise daha sonra hakemi eleştirmiş ve antrenörüyle yollarını ayırmıştı.

Wilder basın toplantısında bu iddiaları ile ilgili "Pişman değilim, inandığım şeye inanarak mezarıma gideceğim" dedi.

Kapanış konuşmasında Fury, Wilder'ın neden yeni antrenör Malik Scott'ı getirdiğini sordu;

"Şu soruyu soruyorum, eğer hile yaptığım için kazandıysam, her şeyi değiştirmenin ve diğer tüm bu işleri yapmanın ne anlamı vardı? İnkar ediyorsun ve nakavt oluyorsun. Kendinize bir iyilik yapın ve emekli olun, mirasınız paramparça oldu, tüm bahaneler mahvoldu. Kimse sana inanmadı bile, herkes sana gülüyor. Sen zayıf bir adamsın."

Tartışmaların uzaması nedeniyle boksun maç öncesi bilinen kafa kafaya çekilen poz verilemedi.

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