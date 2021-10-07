Dünya Güreş Şampiyonası: Milli sporcu Burhan Akbudak finale yükseldi!
Norveç’de devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda ülkemizi temsil eden Burhan Akbudak, İranlı rakibi Pejman Soltanmorad Postham'ı 5-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı.
Başkent Oslo'da devam eden organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yendi.
Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırdı.
Oslo'da Türkiye adına finale çıkan ilk isim olan Burhan, yarın Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile altın madalya mücadelesi verecek.
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