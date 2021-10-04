04 Ekim 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Formula 1'de rekor sezonu gelecek yıl olacak! | Son dakika spor haberleri

Formula 1’de rekor sezonu gelecek yıl olacak!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.

F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Formula 1 sezonu gelecek yıl mart ortasında başlayıp kasım ortasında sona erecek." bilgisini verdi.

Bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlatan Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.

Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla 22 yarış düzenlenirken bu sayı gelecek yıl 23'e çıkacak.

Heyecanı artırmak için Sprint yarışları sayısı artacak

Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.

Domenicali, "Her yerde Sprint formatını kullanmayacağız ama yarışların yaklaşık üçte birinde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

F1 Sprint formatı bu yıl ilk defa Silverstone ve Monza pistlerinde uygulandı ve bu yıl son olarak gelecek ay Brazilya'daki Interlagos pistinde uygulanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Süleyman Atlı bronz madalya mücadelesini kaybetti! Süleyman Atlı bronz madalya mücadelesini kaybetti!
Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz’dan bronz madalya! Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz'dan bronz madalya!
F1 Türkiye Grand Prix’si öncesi basın toplantısı düzenlendi F1 Türkiye Grand Prix'si öncesi basın toplantısı düzenlendi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör