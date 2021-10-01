01 Ekim 2021, Cuma

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Piero Ferrari'den Michael Schumacher açıklaması!

Piero Ferrari’den Schumacher açıklaması!
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Piero Ferrari, Michael Schumacher'in hakkında yaşanan son gelişmeleri aktardı. Ferrari, "Michael Schumacher ile ilgili konuşulma tarzından rahatsız olduğunu belirterek, Schumacher hakkında vefat etmiş gibi konuşulmasından hoşlanmadığını söyledi.

Piero Ferrari, Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in son durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. AS'da yer alan habere göre Ferrari, Michael Schumacher ile ilgili konuşulma tarzından rahatsız olduğunu belirterek, Schumacher hakkında vefat etmiş gibi konuşulmasından hoşlanmadığını söyledi.

Piero Ferrari, Schumacher'in ölmediğini, ancak iletişim kuramadığını da dile getirerek efsane sürücünün son durumu hakkında da bilgi vermiş oldu.

Birçok Formula 1 seven açısından tarihin en iyisi olarak gösterilen Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken ciddi bir kaza geçirmiş ve uzun süre hastanede tedavi görmek durumunda kalmıştı.

Michael Schumacher'in kariyerinde, 7 şampiyonluk, 91 yarış zaferi ve 155 podyum bulunuyor.

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