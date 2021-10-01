Milli halterci Sera Yenigün, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.91 kilo ile bronz, silkmede 122 kilo ile altın madalya alırken toplamda 213 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar 81 kiloda yarışan milli halterci Sera Yenigün, şampiyonada koparmada 91 kilo ile bronz, silkmede 122 kilo ile altın madalya alırken toplamda 213 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın yedinci gününde milli sporcuların madalya sayısı, 6'sı altın, 13'ü gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplam 26'ya ulaştı. G

DİĞER

DİĞER SPORLAR HABERLERİ