03 Ekim 2021, Pazar
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Milli okçu Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda 3. oldu
Son Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçerek 3. oldu.
ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.
Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.
Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.
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