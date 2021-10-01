01 Ekim 2021, Cuma

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Charles Leclerc'ten Lando Norris açıklaması

Leclerc’ten Lando Norris açıklaması!
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Ferrari'de pilotu Fransız Charles Leclerc, meslektaşı Lando Norris hakkında açıklamalarda bulundu. Leclerc, "Bence çok iyi bir sezon geçiriyor ve bu hatasından da öğreneceği şeyler olacaktır. Kariyerindeki ilk galibiyeti almak istiyor ve bunu kısa sürece başaracaktır." dedi.

Formula 1 takımlarından Ferrari'de pilotluk yapan Fransız Charles Leclerc, meslektaşı Lando Norris hakkında açıklamalarda bulundu.

Leclerc, Rusya Grand Prix'sinde son turlara lider giren ancak yarışı 7. sırada tamamlayan Lando Norris'le ilgili, "Bence çok iyi bir sezon geçiriyor ve bu hatasından da öğreneceği şeyler olacaktır. Kariyerindeki ilk galibiyeti almak istiyor ve bunu kısa sürece başaracaktır. Rusya'da yaşananlara takılıp kalmamalı" ifadelerini kullandı.

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