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Son dakika spor haberi: Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda yarı finalde!

Mete Gazoz yarı finalde!
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Mete Gazoz, çeyrek finalde İspanyol rakibi Miguel Alvarino Garcia'yı 7-1 yenerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. | Son dakika spor haberleri

Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kategorisi çeyrek finalinde İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia'yı 7-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı final saat 22.50'de yapılacak. Mete Gazoz'un rakibi ise Güney Kore'den Kim Woojin oldu.

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