Son dakika spor haberi: Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda yarı finalde!

Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kategorisi çeyrek finalinde İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia'yı 7-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı final saat 22.50'de yapılacak. Mete Gazoz'un rakibi ise Güney Kore'den Kim Woojin oldu.

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