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Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz finali kaçırdı! Üçüncülük maçına çıkacak

Mete Gazoz finali kaçırdı!
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Güney Kore'den Kim Woojin'e elendi ve final şansını kaybetti. Milli okçumuz, üçüncülük maçına çıkacak.

Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kategorisi yarı finalinde Güney Kore'den Kim Woojin'e yenilerek final şansını kaybetti.

Milli okçumuz Mete Gazoz üçüncülük maçına çıkacak.

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