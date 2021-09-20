Son dakika spor haberi... Mehmet Akif Üstündağ: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada önemli bir müjdeyi duyurdu.

Üstündağ, 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da olacağını duyurdu.

Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 1998'de oynanan Dünya Şampiyonası'nda da yer almıştı.

Ay-yıldızlılar; Yugoslavya ve Rusya'ya setlerde 3-0, Avustralya'ya ise 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Öte yandan şampiyon, İtalya olmuştu.

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