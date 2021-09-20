20 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi... Mehmet Akif Üstündağ: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek!
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada önemli bir müjdeyi duyurdu.
Üstündağ, 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da olacağını duyurdu.
Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 1998'de oynanan Dünya Şampiyonası'nda da yer almıştı.
Ay-yıldızlılar; Yugoslavya ve Rusya'ya setlerde 3-0, Avustralya'ya ise 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
Öte yandan şampiyon, İtalya olmuştu.
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