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Son dakika spor haberi... Mehmet Akif Üstündağ: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek!

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Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 Giriş Tarihi: 20.09.2021

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada önemli bir müjdeyi duyurdu.

Üstündağ, 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da olacağını duyurdu.

Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 1998'de oynanan Dünya Şampiyonası'nda da yer almıştı.

Ay-yıldızlılar; Yugoslavya ve Rusya'ya setlerde 3-0, Avustralya'ya ise 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Öte yandan şampiyon, İtalya olmuştu.

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