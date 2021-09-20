Dünya Mas Güreşi’nde en iyiler belli oldu! 2 günlük şölen sona erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Dünya Mas Güreşi Federasyonu ev sahipliğinde yapılan 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı sonuçlandı. Sporseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen şampiyonada, sporcular madalyalarına da kavuştu. İşte detaylar...

İlk ayağı Özbekistan'ın Hive şehrinde gerçekleşen şampiyonanın ikinci ayağı Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz olan etkinliklere sporseverler dün de yoğun ilgi gösterdi.

BÜYÜK HEYECAN

Şampiyonanın final gününde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, organizasyona katılan ülke federasyonlarının temsilcileri, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve ilçe yönetiminden sorumlu üyeler de locada karşılaşmaları yerinden takip etti. Sporseverler de tribünden heyecanı doyasıya yaşadı.

ERDOĞAN: HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Madalyalar sahiplerini bulurken, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, "Türkiye'deki ilk Mas Güreşi Şampiyonası'na katıldıgınız için gelen misafirlere çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda Dünya Mas Güreşi Federasyonu'nun bir etkiniliğini istanbul'da yaptığımız için çok mutluyuz. Katılan bütün sporculara teşekkür ediyoruz. Mas Güreşi'nin dünyada büyüyerek devam etmesinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.





ŞAMPİYONLAR

Kadınlar 65 kg Nurzhanova Kymbat (Kırgızistan) Kadınlar 85+ kg Tikhonova Svetlana (Rusya) Erkekler 65 kg Krylov Viktor (Rusya) Erkekler 70 kg Aitbaev Eldos (Kırgızistan) Erkekler 80 kg Ivanov Stanislav (Rusya) Erkekler 105 kg Popov Dmitrii (Rusya) Erkekler 125+ kg Frolkin Sergei (Rusya)

ÇOCUKLAR EĞLENDİ

İki gün süren etkinliğe aileler de çocuklarıyla katıldı. Cumartesi ve pazar günü binlerce çocuk, Mas Güreşi Dünya Kupası etkinlik alanında geleneksel oyunların tadını doyasıya çıkardı.

106 SPORCU KATILDI

Şampiyonada ilk gün 48 isim yarışırken, son gün ise 45'i erkek, 13'ü kadın olmak üzere toplamda 58 mas güreşi sporcusu kürsüye çıkmak için kıyasıya mücadelelerini verdi.

KIRAN KIRANA MÜCADELE OLDU

MAS Güreşi Dünya Kupası'nda sporcuların mücadelesi görülmeye değerdi. Verilen bu zorlu yarışın sonunda sakatlıklar da kaçınılmaz oldu. Litvantalı sporcu Kalnenieks Janis mücadelesi sonunda eline darbe alırken, salonda bulunan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi.

SEYİRCİLERE HEDİYELER VERİLDİ

Corona virüsü salgınından dolayı seyirciler salona HES kodu uygulamasıyla alındı. Temizlik konusunda çok dikkat edilirken, yerler ve lavobalar sürekli görevliler tarafından dezenfekte edildi. Ayrıca seyircilere içeriye girilirken verilen kodlarla çekiliş yapılıp, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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