19 Eylül 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Milli atlet Ramil Guliyev Kenya'da dördüncü oldu

Ramil Guliyev Kenya’da dördüncü oldu
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Son dakika spor haberi: Milli atlet Ramil Guliyev, Kip Keino Klasik'te 200 metre yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde İzmir'de düzenlenen Süper Lig'de mücadele eden Ramil Guliyev, sezonun son yarışını koştuğu Kenya'da 20.38'lik derecesiyle 200 metreyi dördüncü olarak noktaladı.

Bu derece, milli atletin 2021 sezonundaki en iyi ikinci performansı oldu.

Ramil Guliyev'i sezonun son yarışında Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve büyükelçilik çalışanları, Kasarani Stadı'nın tribünlerinde yalnız bırakmadı.

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