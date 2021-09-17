Son dakika spor haberi: Türkiye masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu!
Bulgaristan'ın Albena kentinde gerçekleşen 46. Büyükler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda finalde Romanya'yı 3-1 mağlup eden Erkek A Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Batuhan Ulucak, Afşin Gül, Zihni Batuhan Şahin´den oluşan milliler, grup maçlarında Bosna Hersek ve Sırbistan'ı 3-1, Arnavutluk'u ise 3-0 mağlup etti. Çeyrek finali bay geçen milliler, yarı finalde ise İtalya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. | Son dakika spor haberleri
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Batuhan Ulucak, Afşin Gül, Zihni Batuhan Şahin´den oluşan milliler, grup maçlarında Bosna Hersek ve Sırbistan'ı 3-1, Arnavutluk'u ise 3-0 mağlup etti. Çeyrek finali bay geçen milliler, yarı finalde ise İtalya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Finalde ilk oyunda İbrahim Gündüz, Cristian Chirita'yı 11-5, 11-6 ve 14-12'lük setlerle 3-0 yendi. İkinci oyunda Batuhan Ulucak, Alin Spelbus'a 9-11, 6-11, 11-6 ve 9-11'lik setlerden sonra 3-1 mağlup olunca setlerde 1-1'lik eşitlik geldi. Üçüncü oyunda Ziver Gündüz, Alexandru Manole'yi 11-9, 6-11, 11-9, 0-11, 11-9'luk setlerle 3-2 yenerek Türkiye'yi yeniden öne geçirdi. Dördüncü oyunda ise İbrahim Gündüz, rakibi Calin Spelbus'u 11-4, 15-13 ve 12-10'luk setlerle mağlup etti. Setlerde 3-1 üstünlük kuran Türkiye, Balkan Şampiyonu oldu.
Sibel Altınkaya, Zeynep Karaca, Gülpembe Özkaya, Simay Kulakçeken ve Merve Nur Öztürk'ten oluşan Kadın A Milli Takımı ise Bosna Hersek ve Arnavutluk'u 3-0 yenerken, Bulgaristan'a 3-1, Romanya'ya da 3-0 yenilerek Balkan üçüncüsü oldu.
Şampiyona, tekler ve çiftler karşılaşmalarının oynanmasının ardından 19 Eylül Pazar günü sona erecek.
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