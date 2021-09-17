17 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı Bakü'de şampiyonluğa ulaştı!
Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Junior Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Bakü'de gerçekleşen turnuvaya katılan Antalya Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ve Mersin sporcusu Toprak Avcıbaşı çiftler kategorisinde Rus ve Ukraynalı rakiplerini 2-6, 6-3 ve 10-8 yenerek şampiyonluğa ulaştı. | Son dakika spor haberleri
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen turnuvaya katılan Antalya Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ve Mersin TOHM sporcusu Toprak Avcıbaşı çiftler kategorisinde Rus ve Ukraynalı rakiplerini 2-6, 6-3 ve 10-8 yenerek şampiyon oldu.
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